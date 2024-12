Natività, la magia nei borghi ’Contadini’ e ad altezza d’uomo

Nella valle del Montone il capoluogo dei presepi è Portico: la sua rassegna comprende centinaia di Natività lungo le vie, le piazze e ogni angolo del paese di Dante e Beatrice, visitabili giorno e notte a ingresso libero. Nella Torre Portinari si trova anche la mostra ‘Oro e Avvento’ di tre artisti forlivesi, nella chiesa parrocchiale ‘Il presepe del cammino’ e in piazza ‘Presepi contadini’. Nella vicina Rocca San Casciano, i volontari della parrocchia di Santa Maria hanno realizzato un’esposizione di una quindicina di ‘Antichi presepi artistici’ nella chiesa del Suffragio. Orari: festivi 10.30-12 e 15-17, prefestivi 15-17 (info: 340.1734928; 335.334486).

Nella valle del Rabbi si va dalla stella cometa sulla torre del monte Erno di Strada San Zeno (che illumina la media e alta valle), ai presepi nelle chiese parrocchiali di Fiumana e Predappio. Nel capoluogo si può ammirare una mostra di arte Sacra nell’Oratorio di Santa Rosa, a cura di 10 pittori predappiesi, dal 29 dicembre al 6 gennaio. A Tredozio un’esposizione di presepi si trova in via XX Settembre del centro storico.

Gli amanti delle sacre rappresentazioni non possono non fare tappa nel Palazzo pretorio di Terra del Sole, teatro della 36ª edizione de ‘la magia del Natale nella Terra del Sole’, rassegna di presepi che ogni anno richiama migliaia di persone con pullman provenienti anche da fuori regione. Nelle sale cinquecentesche, nel portico e in una sala del Museo dell’uomo e dell’ambiente è possibile ammirare un centinaio di natività di ogni forma e fattura, realizzati in maniera rigorosamente artigianale. Esemplari calati nei tronchi d’albero, anche di notevole peso e dimensioni, altri creati dai ragazzi delle scuole, poi i presepi dal mondo e quelli fatti all’uncinetto, a grandezza naturale e di minime dimensioni. La rassegna è aperta ogni giorno fino al 6 gennaio: 10-12.30 e 15-18.30. La manifestazione è promossa dal sodalizio ‘Gruppo del presepe’ in collaborazione con la Pro loco medicea (info: 0543.766766, proloco@terradelsole.org, Andrea Bandini 335.702644).

Numerosi gli allestimenti dei presepi in Val Bidente. Si parte da Corniolo con la rassegna ‘Le vie dei presepi’, con i volontari della Pro loco Corniolo-Campigna che hanno collocato per le vie, le piazze e gli angoli del borgo e in località San Martino decine di presepi di varia fattura. A Poggio alla Lastra il presepe diffuso con decine di statue ad altezza d’uomo collocate tra le case della frazione a rappresentare le varie fasi della Natività e dei mestieri. Scendendo a valle, a Galeata c’è il presepe allestito nella chiesa quattrocentesca di S. Maria dei Miracoli a Pianetto, mentre a Giaggiolo (Civitella) il presepe alla Rocca malatestiana allestito dai volontari della protezione civile ‘Il Molino’ e realizzato da Gianfranco Castellucci. Infine a Meldola ‘Città dei presepi animati e viventi’, il presepe animato nella chiesa di S. Francesco, opera dello scultore Davide Santandrea, quello di S. Nicolò, i presepi di Imelde Fabbri in via Cavour e via Roma, senza dimenticare ‘Castelnuovo Presepi’ presso l’area ai piedi del maniero di origine medievale, oltre agli allestimenti di San Colombano e Ricò.

Presepi anche a Forlimpopoli, nelle chiese di San Pietro, San Ruffillo e del Santo Spirito, mentre a Bertinoro c’è il presepe sotto le antiche mura.

I tanti presepi realizzati dagli studenti della scuola primaria e dell’infanzia di Modigliana sono esposti in Duomo, in piazza Cesare Battisti e visibili tutti i giorni (7,30-19). Altri presepi si possono ammirare nella Cripta del Gesù Morto in via Amendola, tutti i giorni (8-19) e nel Santuario della Madonna del Cantone, sempre in via Amendola, anch’esso aperto tutti i giorni. Nel chiostro delle Monache agostiniane in via Amendola 47 è allestito un altro presepe (8-12 e 15-17).