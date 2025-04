Nel Comando scatta l’allarme. Ancarani (Pd): "Rimediare subito alla carenza d’organico"

Scatta l’allarme carenza d’organico al comando dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena. A lanciarlo è la consigliera regionale forlivese del Pd Valentina Ancarani. "Un vuoto di personale da colmare al più presto", è il monito della consigliera.

L’emergenza si palesa con un’interrogazione di Ancarani, che invita la giunta ad attivarsi con il ministero dell’Interno affinché gestisca la situazione. "Secondo i dati aggiornati – ha spiegato la consigliera – al comando provinciale di Forlì-Cesena capi squadra e capi reparto effettivi nei turni sono 54 su un organico teorico previsto di 92, a cui si aggiungono 6 unità graduate non idonee al soccorso. Il personale effettivo ammonta a 171 unità su 200 previste, ma 16 di queste saranno assenti per tre mesi per la partecipazione al corso di qualificazione a capo squadra. Inoltre, entro la fine dell’anno – fa sapere Ancarani – altre 11 unità saranno collocate a riposo, aggravando ulteriormente la già complessa situazione. Tutto ciò ha un impatto diretto sull’efficienza del dispositivo di soccorso, sulla tempestività degli interventi e sul benessere psico-fisico degli operatori, costretti spesso a rinunciare a riposi e ferie".

Il vuoto di personale, rimarca Ancarani "non è una criticità circoscritta al solo territorio forlivese, ma è una condizione diffusa a livello nazionale. Tuttavia – argomenta la consigliera regionale – l’Emilia-Romagna risulta tra le più colpite, e all’interno della regione, il comando di Forlì-Cesena è attualmente quello che versa nella condizione più critica, richiedendo un’attenzione particolare e prioritaria da parte delle istituzioni regionali, anche per le implicazioni in termini di sicurezza pubblica e protezione civile".

Per Ancarani sollecita "misure regionali di sostegno straordinarie o iniziative specifiche per supportare l’attività dei Vigili del fuoco" oltre a "iniziative per monitorare e garantire che il servizio antincendio aeroportuale di Forlì-Cesena sia mantenuto nei livelli di sicurezza e operatività richiesti, anche in vista della certificazione dello scalo".