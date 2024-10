"Nessuna infiltrazione, ricognizione in tutta la scuola"

Si sono svolte regolarmente le lezioni alla scuola media ‘Marinelli’ di Forlimpopoli dopo l’evacuazione di martedì, quando il parziale crollo di una parte del controsoffitto della 2ªA aveva fatto scattare l’allarme. La campanella di ingresso ieri è suonata regolarmente, con la sola differenza che la classe in questione sta svolgendo le lezioni in uno dei laboratori. "Nell’aula sono intervenuti i cantonieri – spiega l’assessora alle politiche educative, Carlotta Artusi – per sistemare e pulire il punto dove è avvenuto il distacco. Nel frattempo, come amministrazione, abbiamo incaricato una ditta specializzata per realizzare il ripristino in sicurezza del controsoffitto, sia nell’aula che in un altro locale, utilizzato dai collaboratori, dove hanno riscontrato un problema simile". L’ipotesi formulata dalla stessa assessora nell’imminenza del crollo che si trattasse di una probabile infiltrazione, sembra non aver trovato conferma dopo l’ispezione di ieri mattina. "Non abbiamo rilevato nessun segnale dell’eventuale infiltrazione – spiega Artusi –, anche per questo abbiamo affidato alla ditta, oltre alla sistemazione dei due punti individuati, una scrupolosa ricognizione di tutta la scuola per prevenire altre situazioni a rischio". I calcinacci erano caduti sulla cattedra dell’aula poco prima che suonasse la campanella di uscita: la stanza era vuota grazie all’insegnante che, uditi strani suoni dal soffitto, aveva fatto allontanare gli studenti. Era poi scattato l’allarme di evacuazione per tutti. Le tempistiche per il ritorno della 2ªA in aula saranno stabilite "domani con la ditta incaricata", spiega l’assessora.

Matteo Bondi