Niente gettone per i consiglieri

Il Consiglio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole nelle scorse ore ha deliberato all’unanimità la conferma del gettone di presenza previsto per i consiglieri che partecipano alle sedute. I rappresentanti del gruppo di opposizione ‘Insieme per Crescere’, la ex sindaca del paese Marianna Tonellato, Mirca Minati e Alessandro Piazza, a questo proposito hanno confermato la loro rinuncia al gettone anche per l’anno 2025, dando seguito alla scelta intrapresa dall’inizio dell’amministrazione Billi. La cifra prevista per i consiglieri è invariata dal 2018 e ammonta a circa 16 euro lordi per ogni seduta.