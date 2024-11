‘Non chiamatelo raptus’: si parla di violenza contro le donne

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, oggi, in sala Bernabei alle ore 17.40, si terrà la presentazione del libro ‘Non chiamatelo raptus’ di Anarkikka, con prefazione di Vera Gheno, che sarà moderato dalla dall’assessora alla Cultura del Comune Sabrina Samorì. La violenza contro le donne continua a registrare dati in crescita, infatti quelli relativi all’anno 2023 dell’analisi Istat -Sistema EMUR-PS - Ministero della salute, evidenziano che lo scorso anno sono stati 16.947 di accessi delle donne in Pronto soccorso con indicazione di violenza, rispetto al dato registrato nel 2022 pari a 14.448 accessi (+17,3%).

Lunedì scorso l’amministrazione comunale di Modigliana, come ogni anno, ha fatto coprire con un drappo rosso tutte le panchine di piazza Matteotti, in ricordo delle tante vittime di violenza.

g.a.