Non solo l’ex Eridania: "Rinasceranno 5 luoghi"

Il sindaco Gian Luca Zattini ha consegnato, come previsto dal regolamento, le linee programmatiche di governo relative ai progetti e alle azioni da realizzare nei prossimi cinque anni. Documento che entro un mese dovrà essere ora discusso dal consiglio comunale. "Non nascondo che siano stati mesi impegnativi – ha esordito il sindaco, Gian Luca Zattini, prendendo la parola ieri –, sia dal punto di vista personale, che, come è evidente, dal punto di vista politico".

Zattini ha poi proseguito andando a illustrare brevemente i punti principali. "Il primo è il Pnrr; grazie ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alle capacità dei nostri dipendenti, abbiamo intercettato più di 81 milioni di euro e candidato decine di progetti per oltre 400 imprese coinvolte. Con l’obiettivo di chiudere tutti i cantieri entro due anni, stiamo accelerando lo sviluppo verde e digitale della nostra città, abbiamo risposto positivamente alla sfida dell’inclusione sociale, della coesione e della rigenerazione urbana". Il secondo è il welfare e le politiche per la famiglia, "con un’attenzione particolare al tema dei temi, la natalità. Dobbiamo continuare a rafforzarlo per renderlo il bastone e la nostra guida. Lavoreremo a 360 gradi per costruire una città senza barriere, che non lasci indietro nessuno e dove le famiglie si sentano al centro del cambiamento sociale".

Si è passati poi al tema della sicurezza. "Un pilastro del nostro programma di governo. Le persone si devono sentire al sicuro in città, sui luoghi di lavoro e nelle loro case. Anche se la competenza non è comunale, stiamo lavorando per migliorare la percezione di sicurezza, attraverso un rinnovato dialogo con le Forze dell’Ordine e il contributo prezioso dei quartieri, delle associazioni e dei residenti".

Per la rigenerazione urbana il sindaco ha elencato i vari progetti che in questi cinque anni dovrebbero vedere la luce: l’ex Eridania, la Ripa, la scuola Maroncelli, l’Hotel della Città e la Centrale avicola. Quinto tema: la città universitaria. "Abbiamo un Campus tra i più belli e attrattivi d’Italia", ha detto citando Medicina e Ingegneria Nautica". Infine, il distretto aerospaziale: "È il futuro e noi abbiamo tutte le competenze e le infrastrutture per vincere questa nuova sfida".

Matteo Bondi