Notte Rosa, la prima volta: "E pensiamo già al 2025"

Per la prima volta arriva anche a Forlì la Notte Rosa, il Capodanno dell’estate, che trasformerà venerdì sera il centro storico in una grande pista da ballo.

L’evento, in collaborazione con Rds, è una graNottende festa collettiva, che vedrà scatenarsi fino all’alba tutta la Romagna, lungo i 110 km di costa (e non solo), dai locali ai luoghi d’arte, tra concerti gratuiti con grandi nomi della musica nazionale e internazionale, installazioni artistiche e spettacoli tingendo di rosa strade, piazze, stabilimenti balneari, alberghi, monumenti.

"La Romagna è la dance valley d’Italia – ha dichiarato Claudio Cecchetto, visit ambassador per gli eventi di sistema di Visit Romagna –. Sono diciannove anni che esiste la Notte Rosa e ora il nostro obiettivo è quello di puntare all’estero, con un’intera settimana di musica e spettacoli". Per la prima volta anche Forlì ospiterà un grande evento nel weekend più rosa e famoso d’Italia. L’intento dell’Amministrazione è quello di rilanciare il centro storico: "Ospiteremo due grandi nomi della musica italiana – sottolinea il neoeletto Kevin Bravi, assessore al turismo –: Mirko Casadei e i Boomdabash. Sarà un concerto straordinario, gratuito, un omaggio ai settant’anni del brano ‘Romagna mia’ e una grande serata di festa per le migliaia di persone attese in piazza Saffi da tutta Italia. Un ringraziamento all’assessora Andrea Cintorino che ha lavorato a lungo per l’organizzazione di questo evento. Per noi sarà la prima volta ma non ci fermeremo qui: vogliamo continuare a far parte del circuito della Notte Rosa con eventi di qualità. L’appuntamento, dunque, è già per il 2025".

Il concerto sarà un connubio tra i brani della tradizione con il ritmo esplosivo del reggae e dell’hip-pop: "Sarà una serata unica – ha aggiunto il musicista romagnolo, Mirko Casadei – con momenti di contaminazione tra il liscio di Secondo Casadei e le grandi hit del momento dei Boomdabash. Vi aspettiamo venerdì in centro storico a Forlì per uno spettacolo adatto a tutti".