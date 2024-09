Omaggio a Morricone. Note da film alla Rocca

Questa sera alle 21 alla Rocca di Ravaldino la serata sarà tutta dedicata all’indimenticabile musica di Ennio Morricone in uno spettacolo a cura della Fondazione Angelo Masini.

Ospite della serata Alessandro De Rosa, compositore e scrittore, coautore insieme ad Ennio Morricone di ‘Inseguendo quel suono’, autobiografia ufficiale del grande maestro romano strutturata in forma di conversazioni, da Morricone stesso definito il più significativo e autentico libro che lo riguarda.

Si tratta di una sorta di lungo dialogo, approfondito e ricco di informazioni, aneddoti e riflessioni, utile per capire quali storie e quali pensieri abbiano ispirato l’autore di colonne sonore indimenticabili, come ad esempio quelle composte per i film di Sergio Leone, diventate un po’ il simbolo di tutto il suo ricchissimo e variegato lavoro. Raccontare Ennio Morricone, però, non significa discutere solamente del suo fecondo e straordinario rapporto col cinema, ma può spalancare ampie riflessioni sulla musica, sulla società e la cultura del suo e del nostro presente in un importante percorso per assumere prospettiva ed orientarsi anche attraverso il percorso formativo, artistico e di vita di questo maestro conosciuto in tutto il mondo, ripercorrendo alcune delle sue intramontabili pagine musicali.

Nello spettacolo a tre voci, anche attraverso l’uso di filmati inediti e spezzoni di film, Alessandro De Rosa racconta alcuni tratti salienti della vita e dell’opera del Maestro, creando un filo rosso con le interpretazioni di Fausto Beccalossi (fisarmonica) e Claudio Farinone (chitarre), che rileggono alcuni passi più o meno noti della suo percorso musicale, plasmandoli sui loro strumenti. Il trio non è nuovo alle collaborazioni, infatti è da poco uscito con il disco ‘Plying love’, dedicato proprio alla musica di Ennio Morricone: Beccalossi e Farnione hanno curato la musica, mentre le note di copertina sono a cura di Alessandro De Rosa.

Il gruppo da alcuni anni porta in scena lo spettacolo ‘Inseguendo quel suono’, dedicato al maestro romano, presentato in tour in Sudafrica nel 2022: la musica di Morricone, del resto, non conosce confini ed è nota e apprezzata in tutto il mondo. L’ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento posti e non è prevista alcuna forma di prenotazione. Per informazioni si può contattare la Fondazione Masini alla mail info@fondazionemasini.it, o al numero: 0543.33598.

Sofia Nardi