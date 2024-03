Operatori sociosanitari per svolgere assistenza

Cooperativa sociale onlus cerca per comunità alloggio a Dovadola 2 operatori/trici sociosanitari/ie che svolgeranno assistenza nelle attività della vita quotidiana dell’ospite in condizioni di autonomie ridotte o nel mantenimento delle stesse, nel rispetto delle procedure aziendali e del PTRI con la finalità di soddisfare i bisogni della persona, sia di natura fisica che affettiva e relazionale, in accordo con l’equipe multidisciplinare. Si richiede qualifica professionale di Oss. E’ preferibile aver maturato esperienze nello svolgimento delle mansioni e in ambito psichiatrico, o di cura. Si richiedono competenze informatiche di base, patente di tipo B e mezzo proprio. E’ previsto l’utilizzo di mezzi aziendali per il trasporto di persone. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi iniziali, con orario a tempo pieno con turni decisi mensilmente (8-14 o 14-20 o 20-8), un riposo settimanale, in genere in corrispondenza della notte. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te o sull’App Lavoro per Te entro il 29 marzo.