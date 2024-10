Operatori turistici alla scoperta di Forlimpopoli

I partecipanti della nuova edizione di ‘Romagna Tourism Experience’, il workshop esperienziale di tre giorni (dal 25 al 27 ottobre) promosso da Visit Romagna per presentare le eccellenze e i tesori nascosti del territorio ai diversi soggetti del turismo organizzato, sono in arrivo a Forlimpopoli. Nella città artusiana il tour arriverà oggi e farà tappa a Casa Artusi dove i buyer e gli operatori turistici arrivati da tutta Italia saranno impegnati in attività di team building, fra cui un laboratorio per la preparazione dei cappelletti. In scaletta anche una visita alla rocca albornoziana e una cena gourmet nel ristorante di Casa Artusi. "Siamo davvero onorati – dichiara il vicesindaco e assessore alla cultura e promozione turistica Enrico Monti – che la nostra comunità sia stata scelta come palcoscenico per queste iniziative, permettendoci di presentarci a una selezione di operatori turistici italiani. Essere inseriti nel programma del workshop è una grande occasione. La nostra posizione strategica sulla via Emilia, con le colline e la costa vicine, ci offre l’opportunità di diventare un centro per il turismo ‘dolce’ capace di attrarre visitatori tutto l’anno, siano essi famiglie, singoli e piccoli gruppi".