Ospiti da tutto il mondo per conoscere i segreti della Lucia Magnani Health Clinic

Sono giunte da tutto il mondo alla Lucia Magnani Health Clinic di Castrocaro per conoscere i percorsi Long Life Formula e testare in prima persona l’eccellenza della struttura romagnola, recentemente premiata con il Beauty Award 2024 e inserita da Vogue tra le 5 migliori Medical Spa europee. Olga Sviatkovskaia, direttrice della Columb Travel Company, Margarita Berlova, responsabile del dipartimento VIP del CTL Center - Corporate Travel and Leisure Center, Anna Lebedeva, fondatrice e direttrice vendite di UNIQ Vacations, e Natalia Obozhina, professioniste del settore turistico nel segmento ‘luxury’, sono solo le ultime protagoniste del cd ‘fam trip’ ovvero il viaggio per ‘familiarizzare’ con la LMHC e il metodo scientifico per vivere meglio e più a lungo messo a punto dall’AD Lucia Magnani. Un’esperienza fondamentale per promuovere in maniera più efficace non solo la Clinica ma anche tutto il territorio di Castrocaro Terme e Terra del Sole. In passato addetti ai lavori erano già arrivati da Canada, Regno Unito, Cina, Argentina, Russia e USA.