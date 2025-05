Palazzo Varano, in consiglio si parla anche della provinciale del Rabbi

Alle 20.30 a palazzo Varano, è convocato il consiglio comunale di Predappio, presieduto dal sindaco, Roberto Canali. Tra i punti all’ordine del giorno, i consiglieri dovranno discutere e votare l’accordo di programma per la salute e il benessere sociale nel Distretto di Forlì e conversione per la gestione associata dei servizi sociali degli enti locali, in integrazione con l’Ausl Romagna 2024-2026. Due gli ordini del giorno: il primo a sostegno della campagna di Emergency ‘Ripudia la guerra’, promosso dal gruppo consiliare ‘Predappio futura’; il secondo la messa in sicurezza della sp 3 del Rabbi, promosso dal gruppo consiliare ‘Lista uniti per Predappio’.