Palio, l’unione fa la forza: piace il nuovo corso

A Terra del Sole il giorno dopo è sospeso tra stanchezza, tanta, ed entusiasmo, tantissimo. La 61ª edizione del Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana, in scena domenica nella cittadella medicea, sarà ricordata per la sonante vittoria del Borgo Fiorentino nella gara di tiro alla balestra, lo stoicismo dei figuranti del corteo, imbacuccati per ore negli abiti rinascimentali a dispetto del caldo torrido, e per le novità introdotte dal nuovo corso dell’Ente Palio. Da quest’anno, sotto la presidenza di Giampaolo Samorì, che già ebbe un ruolo fondamentale con la moglie Barbara per l’allestimento nel Palazzo pretorio della splendida mostra sulle ‘macchine di Leonardo’, l’Ente riunisce nell’organigramma i rappresentanti di tutte le associazioni di volontariato mediceo. "Un grazie a tutti, in particolare agli Amici del fuoco e all’infaticabile Ivo Perini" le parole di Samorì. Un’unione che ha fatto la forza. Innovazione principale del 2024, la decisione di dilatare e ‘spalmare’ le liturgie pre Palio nel corso dell’intera settimana.

Così il giovedì sera si è disputato il primo trofeo di tiro alla fune con tiratori professionisti da Lugo e Faenza, impegnati come portacolori di sei diverse località della vallata del Montone. Grande consenso anche venerdì per la gara tra le nuove leve della Compagnia balestrieri, in particolare i tiratori al primo Palio. "Ci è sembrato giusto riconoscere a chi si allena tutto l’anno e non sarebbe stato sul banco di tiro nella sfida domenicale, l’opportunità di assaggiare il clima della piazza". Nella stessa sera l’insediamento del commissario granducale, quest’anno interpretato da Marco Valenti, sindaco di Rocca: un rito normalmente in calendario la domenica, prima del lancio della ‘disfida’ tra Borghi. Tante altre idee sono in gestazione. "Siamo a un punto di partenza – spiega Samorì –, e nel rispetto della gloriosa storia della manifestazione, il progetto contempla altre novità". C’è la volontà dunque di creare attività collaterali particolarmente attrattive. Molto graditi dal folto pubblico – circa 1.500 le persone accorse nel salotto rinascimentale di piazza d’Armi – anche l’ingresso gratuito e l’esibizione degli ottoni della scuola di musica Rossini, altro fiore all’occhiello di Eliopoli. Consegnato agli annali il Palio 2024, ora i balestrieri smettono i costumi biancorossi e gialloblu per presentarsi tutti assieme al campionato italiano di tiro alla balestra antica da banco, nella ligure Ventimiglia (Imperia) il primo fine settimana di ottobre. I medicei sono campioni in carica, vincitori degli ultimi due tricolori e altresì i più titolati di sempre nel Bel Paese. L’auspicio, detto a bassa voce e con le dita incrociate, è di rendere onore ancora una volta alla terra che dal sole prende il nome.

Francesca Miccoli