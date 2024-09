Parte la raccolta di tappi e bottiglie di plastica a scopo benefico

Dopo la pausa estiva il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo ha lanciato una nuova iniziativa: la raccolta di tappi e bottiglie di plastica per ridurre l’inquinamento ambientale. I cittadini potranno conferire questi materiali nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. La plastica verrà sistemata in appositi contenitori dai volontari del Comitato e al raggiungimento di un determinato quantitativo sarà ritirata da un’azienda che si occupa del riciclo.

Non tutti i tipi di tappi però sono idonei al recupero: "Saranno raccolti quelli utilizzati per – precisa il presidente, Davide Rosetti –: bottiglie in plastica di acqua, bibite e succhi di frutta, flaconi dei detersivi, tubi della maionese, creme spalmabili come quelle della cioccolata, contenitori a brik, tubi di colla stick, barattoli del caffè, dentifricio, contenitori in Tetra Pack, come quelli del latte, e così via".

Il Comitato, attivo dal 1963, conta circa 150 soci e numerosi volontari che operano quotidianamente per aiutare le persone in stato di povertà nei paesi in via di sviluppo, fornendo cibo, indumenti e medicinali. L’ente collabora anche con i centri di ascolto delle Caritas e l’Emporio della solidarietà, che ha contribuito a costruire. "Sostenere l’iniziativa del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo - spiega Vanni Sansovini, uno dei volontari più attivi dell’associazione, rappresenta un vero e proprio gesto di solidarietà per la comunità e l’ambiente. Questo progetto è un modo in più, oltre al ricorso al recupero dei vuoti o all’uso di borracce, per aiutare il prossimo proteggendo un mondo ormai soffocato da tonnellate di plastica non riciclate a dovere". Per informazioni: tel. 0543.704356 oppure email a info@comitatoforli.org.

v. p.