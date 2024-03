Pasqua a Santa Sofia, torna l’antica Fiera

I riti pasquali trovano un momento collettivo a Santa Sofia non solo nella celebrazione delle numerose funzioni della Settimana Santa in tutte le chiese del territorio, ma nella partecipata processione del Venerdì Santo, quando i fedeli, al suono della Banda Roveroni, accompagnano l’immagine di Cristo nel tradizionale giro dei ‘Tre ponti’ fino alla parrocchiale di Santa Lucia. La processione parte dalla Chiesa del Crocifisso in piazza Matteotti e il bel crocifisso ligneo quattrocentesco, recentemente restaurato, viene portato a spalla dai membri dell’antica Confraternita del Gonfalone. E sempre i negozi sono addobbati a festa in una simbolica gara per la ‘Vetrina più bella di Pasqua’ dalle 20,30 alle 23, promossa da anni dalla Pro loco. I cittadini potranno esprimere la loro preferenza nell’apposito modulo da ritirare in piazza Matteotti e consegnarlo nell’urna. I vincitori saranno proclamati sabato 30 marzo. L’altro appuntamento di richiamo per tutto il comprensorio forlivese è l’antica Fiera del Lunedì dell’Angelo.

Decine e decine di bancarelle con tutte le tipologie merceologiche, mentre nei ristoranti è possibile degustare piatti a base di stridoli e assaggi di raviggiolo, bracciatello e panina, il dolce tipico pasquale di questa parte di appennino tosco-romagnolo che andrebbe maggiormente valorizzato non solo in questo periodo insieme ai tortelli alla lastra. Tornano inoltre in piazza Garibaldi i produttori legati a Slow Food che presenteranno piatti street food e i presidi della associazione di Bra. Saranno presenti l’osteria La Campanara, Quelli della bombetta di Alberobello, Andrea Cai Trippaio di Gavinana (FI) e l’ Azienda agricola Martini di Galeata. In via Pisacane e piazza Mortani saranno animate dal mercatino dei prodotti tipici gastronomici, dell’artigianato artistico e, del riuso oltre alla rassegna ‘Fattoria degli animali’ proposta da campagna Amica della Coldiretti. Una fiera, quella di Pasquetta, che attira migliaia di visitatori da tutta la Romagna anche per la contemporanea presenza del Luna Park in piazzale Karl Marx. Una giornata dove non è sempre facile parcheggiare per il grande afflusso di visitatori del ‘fuori porta’ e, non a caso, tutte le strutture ricettive, gli esercizi pubblici e i ristoranti si sono tirati a lucido per il primo vero test dell’annata turistica. Oscar Bandini