Passeggiando per Castrocaro, oggi il gran finale

Dopo la falsa partenza dell’anteprima di venerdì sera, annullata per maltempo, è in programma oggi il terzo e ultimo appuntamento con ‘Passeggiando Castrocaro - festa, arte e musica in strada’, la seconda edizione dell’evento che ha raccolto il testimone dalla tradizionale giornata del forestiero. Da stamattina viale Marconi si anima con il mercatino delle creazioni artigianali e quello del riuso e della sostenibilità, mentre un’aera sarà dedicata al food truck in funzione della 10.30. A rallegrare il tutto, in sei diverse postazioni, contribuiranno gli spettacoli per grandi e piccini. Protagonisti in primis proprio i bambini, che saranno coinvolti nei giochi di Nonno Banter (per tutta la giornata) e proveranno stupore con le bolle di Strudel (alle 11 e alle 13), artista castrocarese conosciuto in tutta Italia.

Poi tanta musica: alle 12 spazio al jazz di The Antiguos, mentre alle 14.30 sarà di scena il Love Affair Duo. Seguiranno lo spettacolo del trio termale Divanetti Folk e l’esibizione di Cico dét e bèl, gruppo formato da marito e moglie, che daranno vita a uno show in dialetto romagnolo. Inoltre la giocoleria con Enrico (alle 17.45 e alle 20), la musica muta (alle 18.30) e Seline (alle 21), regina del fuoco. Alle 19.30 infine toccherà alla scuola di danza Dream Dance School. In programma, infine, visite guidate a pagamento alla fortezza di Castrocaro e al Museo dell’uomo e dell’ambiente di Terra del Sole (info, www.castrocarotermeterradelsole.travel, 0543.769631 o 350.5193970).

f. m.