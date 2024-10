’Passioni in musica’: stasera l’anteprima

È stata presentata la IX edizione del festival ‘Passioni in musica’ prodotta dall’Associazione 50&Più e dalla Confcommercio di Forlì. La direzione artistica dell’interessante rassegna, dal titolo ’Di sogni e di incubi. Passione per il ‘900’ è stata curata da Stefania Navacchia, Filippo Pantieri e Andrea Panzavolta con un’indagine su quattro eventi, andati in scena nel 1924, che anticipano la seconda guerra mondiale. Eventi di cui quest’anno ricorre il centesimo anniversario. I quattro incontri sono preceduti questa sera alle ore 21 da un’anteprima al Teatro Verdi di Forlimpopoli, con l’esecuzione in prima assoluta del testo ‘Per Stefano’ in memoria di Stefano Orioli. La partitura è stata scritta da Gilberto Cappelli e sarà eseguita al pianoforte da Filippo Pantieri, che eseguirà anche la sonata per pianoforte n.32 di Beethoven.

I concerti del festival saranno eseguiti tutti alle ore 16,30 nella sala Aurora di Palazzo Albicini, Corso Garibaldi 80, Forlì. Il primo e il secondo appuntamento (9 novembre e 16 novembre) saranno condotti da una relazione/commento di Andrea Panzavolta che avrà per titolo ‘Descensus Averni’ in cui lo studioso presenterà un’indagine approfondita su ‘Der Zauberberg’ di Thomas Mann (9 novembre) con al pianoforte Leonardo Giulianelli che eseguirà musiche di Bach, Cramer, Schubert, Debussy, Skrjabin e Ligeti.

Il 16 novembre Panzavolta presenterà e commenterà ‘Mein Kampf di Adolf Hitler’, seguito da musiche di K. Weill interpretate da Marina Maroncelli (soprano), Sara Paciucchi (mezzosoprano) e Stefano Bernabei al pianoforte. Il festival proseguirà il 30 novembre sul tema ‘Castelli, Tribunali e colonie penali’. Il professor Ilario Belloni dell’Università di Pisa parlerà di Franz Kafka, il celebre autore di romanzi e racconti deceduto in un cronicario nei pressi di Vienna. Accompagnerà la trattazione il noto soprano Johanna Klisowska con Luca Giardini al violino e Filippo Pantieri al pianoforte e clavicembalo e con l’Ensemble Sezione Aurea che interpreteranno musiche di Rognoni, Castello, Golinelli e Allegri.

L’ultimo incontro del festival si terrà il 7 dicembre con la docente Anna Foa che dedicherà un ricordo alla figura di Giacomo Matteotti ‘Per un eterno antifascismo’. L’evento sarà accompagnato dal soprano Vittoria Magnarello, dal baritono Gianandrea Navacchia e da Megumi Horie al pianoforte che interpreteranno arie di Mozart, Verdi e Thomas.

Rosanna Ricci