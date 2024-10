Pci e Rifondazione:: "Noi comunisti, alternativi al Pd"

Sostenuto da Potere al popolo, Partito comunista italiano e Rifondazione comunista, Federico Serra sarà il terzo candidato presidente alle prossime elezioni regionali, con una lista nel cui nome è contenuto l’intero programma che anima i suoi sostenitori: Emilia Romagna per la pace, l’ambiente, il lavoro. Trentatré anni, dipendente di una cooperativa sociale e delegato Usb, è considerato "preparato e battagliero, caratteristiche che ci hanno convinto a candidarlo, mentre le contraddizioni della destra e della sinistra sono sotto gli occhi di tutti", spiega il capolista Giovanni Puggioni, confermato segretario provinciale all’ultimo congresso del Partito comunista. Non sono nemmeno iniziate le interlocuzioni con il centro-sinistra "noi siamo di sinistra, con loro ci possono essere delle convergenze, ma noi restiamo alternativi al Pd di de Pascale, che accoglie nella sua civica anche Italia Viva".

Con Puggioni, c’erano Bruno Basini, segretario della federazione provinciale di Rifondazione comunista e Luca Donati, membro del comitato provinciale del Pci, entrambi candidati consiglieri. Federico Serra, invece, non c’era: "È un volontario, stamattina aveva altri impegni", spiegano i presenti. "I nostri valori sono la pace, che per noi vuol dire antifascismo, perché la Resistenza era per la pace – continua Puggioni – e siamo contro chi, come anche il Pd, vota per le armi e i finanziamenti all’Ucraina, o non si oppone al genocidio a Gaza e in Libano, dove assistiamo all’assenza dell’Europa e dell’Onu". Altri temi sollevati sono l’alluvione e la lotta ai cambiamenti climatici, "per i quali sono necessari interventi strutturali". E mettono l’accento sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza: "Secondo l’Osservatorio, quest’anno abbiamo avuto già 1045 morti sul lavoro". "Con il nostro programma – dice Basini – vogliamo aiutare la gente far sentire la propria voce". Resta sul tema del lavoro Luca Donati "ci battiamo per il salario minimo e per lavorare tutti, meno e meglio". Tra le proposte, la chiusura dei supermercati a Natale e il 1° maggio.

Con Puggioni, Basini e Donati, sono in lista Valeria Marconi, del comitato regionale del Pci e la romana Elvira Scardaccione, studentessa dell’Alma Mater, in quota Potere al Popolo.

Paola Mauti