Una frana devasta un capannone e minaccia quattro case: evacuate

Con le ultime piogge cadute nelle scorse ore, una frana a poco più di un chilometro da Predappio, in via Cava, ha distrutto un capannone agricolo, minacciando anche alcune abitazioni vicine, quattro delle quali fatte evacuate. Parliamo di un totale di 7 persone che hanno trovato alloggio provvisorio presso parenti e amici.

Racconta il sindaco, Roberto Canali: "Prima sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e le abitazioni e poi ho fatto l’ordinanza di evacuazione per ragioni precauzionali". Via Cava si trova sulla riva destra del fiume Rabbi, più precisamente di fronte al cimitero di San Cassiano.

L’autorità regionale di Bacino è già intervenuta per convogliare le acque del vicino fosso, coinvolto dalla colata di terra e fango. "Adesso i tecnici dovranno capire che cosa sta avvenendo a monte della frana – spiega il sindaco –, cioè per capire le cause del movimento franoso, nella speranza che gli sfollati possano tornare al più presto nelle loro abitazioni".

q. c.