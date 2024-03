Percorso per laureati: centinaia hanno trovato così un’occupazione

Prosegue l’esperienza di Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche-Multifor volta a creare percorsi privilegiati per giovani laureati all’interno del sistema imprenditoriale locale.

Parte infatti in questi giorni il XXII ciclo annuale del progetto di crescita professionale, una delle più importanti iniziative della Fondazione, che offre ai giovani laureati la possibilità di mettere a frutto competenze e passioni nella concreta prospettiva di un’assunzione presso le aziende in cui si troveranno ad operare, inizialmente, per sei mesi. Il progetto è stato concepito per essere utile anche al rinnovamento, operativo e intellettuale, delle imprese del territorio.

Sono infatti diverse centinaia, dopo 21 anni di attività, i giovani che hanno trovato collocazione all’interno delle aziende grazie al coordinamento della Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche-Multifor, ai Campus universitari di Forlì e Cesena, all’esperienza sul campo messa a disposizione dalle associazioni imprenditoriali (Confindustria, Confartigianato, Cna, Confcooperative, Legacoop, Confesercenti, Confcommercio, Coldiretti, Confagricoltura) e al sostegno assicurato dalla banca Bcc ravennate forlivese e imolese.

L’iniziativa prevede l’incontro tra i giovani laureati e le aziende del territorio, incontro dal quale nasceranno tirocini formativi della durata di sei mesi che prevedono un’indennità di partecipazione per ogni laureato.

I candidati saranno esaminati da una commissione composta da esperti designati da Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche-Multifor e i tirocini si svolgeranno nella seconda parte dell’anno sulla base delle richieste delle imprese. Questi sono i numeri del progetto: 21 edizioni, 7.300 candidature, 1.500 richieste di profili da parte di aziende, 630 tirocini effettuati, il 70% dei quali trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Un laureato in cerca di occupazione può candidarsi quindi inserendo il curriculum sul sito della Fondazione (www.dallefabbriche-multifor.it) entro il prossimo 19 luglio. Per ulteriori informazioni email: a.como@dallefabbriche-multifor.it.

g.bo.