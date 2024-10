Pestelli (FdI) attacca Start:: "Servizio indegno in vallata"

Mancanza di autisti a Start Romagna, bus strapieni, ritardi e cancellazioni: Luca Pestelli (foto) candidato per Fratelli d’Italia alle prossime regionali chiede alla Regione di intervenire per firmare un contratto integrativo per stimolare nuove assunzioni. "L’anno scolastico è iniziato all’insegna del caos, tra autobus strapieni, ritardi e cancellazioni – scrive Pestelli –, che hanno colpito duramente studenti e famiglie. Una situazione ancor più grave per gli abitanti dell’Appennino, che da sempre devono fare i conti con la penuria di collegamenti tra Forlì e vallate".

Secondo le informazioni raccolte da Pestelli per i ragazzi che vivono a Meldola, Civitella, Galeata e Santa Sofia tornare a casa da scuola è diventata un’odissea. "La linea 132 Forlì-Santa Sofia prevede infatti una corsa alle 14.10 costantemente sovraffollata. Se, come è accaduto in diverse occasioni, i ragazzi non vengono fatti salire, chi deve tornare a Santa Sofia deve aspettare fino alle 17.10 o farsi venire a prendere dai genitori. Situazione indegna di un paese civile. La Sinistra – conclude Pestelli – deve smettere di trattare l’Appennino come un territorio di serie B e rimboccarsi immediatamente le maniche per garantire un trasporto pubblico all’altezza delle necessità dei cittadini".