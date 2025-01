Piazza Trieste verso i lavori. Si investiranno 280mila euro

Piazza Trieste a Forlimpopoli, sede del tradizionale mercato ambulante del giovedì e parcheggio nel resto del tempo, è oggetto di un finanziamento regionale di circa 200 mila euro atto alla sua riqualificazione. Annunciato già in campagna elettorale e poi ribadito nei primi mesi della nuova amministrazione, il Comune sta ora lavorando alla progettazione definitiva dell’intervento che sarà cofinanziato dallo stesso comune con altri 85mila euro, per un importo totale dei lavori di 285mila euro.

L’intervento mira a far riscoprire l’identità di questo importante spazio urbano, per anni offuscata dall’attuale funzione di parcheggio, e di esaltare quel dialogo unico che la piazza intrattiene con l’adiacente Rocca albornoziana. Per raggiungere questo obiettivo saranno realizzate soluzioni architettoniche volte a valorizzare le numerose attività che rendono viva la Piazza: dal mercato del giovedì agli eventi temporanei come la Festa artusiana, senza dimenticare le attività commerciali presenti.

Il Comune ha partecipato a un bando regionale relativo alla legge 12/2023 e la previsione è di far partire i lavori entro la fine del 2025. Prima però sarà avviato il confronto con gli stakeholders, a cominciare dai titolari delle attività economiche della zona interessata, che l’amministrazione intende incontrare in tempi brevi. Il progetto di piazza Trieste si affianca a quello per la costituzione di un Hub urbano nel centro storico di Forlimpopoli, anch’esso sostenuto da un finanziamento regionale ad hoc per il commercio.

Matteo Bondi