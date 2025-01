Poesia, premio nazionale Fabroni: prende il via la nona edizione

‘Custodi di speranza, creatori di futuro’ è il tema della 9ª edizione del premio nazionale di poesia ‘Maria Virginia Fabroni’ indetto dal Comune di Tredozio in collaborazione con la Regione, Wikipoesia e il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterone e Campigna.

Le opere, con partecipazione gratuita, dovranno essere inviate entro il 31 marzo prossimo a: Municipio di Tredozio, via Martiri 1 – 47019 Tredozio (Fc). Sono ammesse al concorso le poesie inedite (non pubblicate da nessun editore, né in formato cartaceo né digitale) in lingua italiana, presentate da autori italiani e stranieri. In caso di minorenni è richiesta la liberatoria di un genitore/tutore. Ogni autore potrà inviare massimo una poesia. La lunghezza di ciascuna opera non dovrà superare i 20 versi (info: nel sito del Comune e tel. 0546.943937).

Il testo, senza firma, e la scheda di partecipazione, corredata dei dati identificativi dell’autore (nome, cognome, età, professione, indirizzo, numero di telefono ed e-mail), dovranno pervenire preferibilmente per posta elettronica (indirizzo premiomv fabroni@gmail.com) o con spedizione postale o consegna diretta, in numero copie uno in busta chiusa.

Le poesie saranno valutate a insindacabile giudizio da una giuria, che sarà nominata dal responsabile area amministrativa con propria determinazione, dopo la scadenza di presentazione e sarà composta dall’assessore alla cultura o suo delegato e da uomini e donne della cultura letteraria. La composizione della giuria verrà resa nota attraverso i canali ufficiali.

I primi tre classificati verranno premiati con targhe personalizzate. Inoltre, l’opera vincitrice verrà riprodotta sull’apposito muro sito in via XX Settembre. A tutti i finalisti saranno consegnati attestati di merito. La premiazione avrà luogo a Tredozio in data da destinarsi, comunque durante le manifestazioni estive 2025. Ai vincitori/finalisti sarà data comunicazione via e-mail o telefonica. La mancata presenza alla cerimonia di premiazione sarà causa di decadenza della titolarità del premio, ma è ammessa la delega.

Nata a Tredozio il 2 dicembre 1851, Virginia Fabroni vi morì il 10 agosto 1878 a soli 27 anni, dopo gli studi classici a Pisa. I suoi libri di poesie, fra cui ‘Ricordo’, e i suoi scritti si trovano nella biblioteca comunale di Forlì, Fondo Piancastelli. Il premio fu istitito nove anni fa da Lorenzo Bosi, che dal 2019 era entrato nella giunta comunale guidata dalla sindaca Simona Vietina e nominato vicesindaco e assessore alla cultura. In tale ruolo Bosi ha proseguito a organizzare il premio con impegno e passione fino alla morte, avvenuta nel maggio 2023 a soli 54 anni.

Quinto Cappelli