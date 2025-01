Ponte delle Bissi da ricostruire

Cavallucci, oltre che sindaco di Meldola, è anche consigliere provinciale con deleghe alle infrastrutture e viabilità del comprensorio forlivese. Dunque è in questa doppia veste che segue l’evoluzione dei lavori di completamento del consolidamento del ponte a San Colombano, sulla strada statale Bidentina. "Entro febbraio l’intero intervento verrà terminato, incluso anche il camminamento che consente di raggiungere (sul lato sinistro della strada andando verso Santa Sofia, ndr) la fermata dell’autobus". Questo passaggio pedonale "consentirà di muoversi in sicurezza sul ponte".

L’infrastruttura è cruciale per la viabilità della valle del Bidente. Per questo motivo, solo dopo che verrà chiuso questo cantiere, ne verrà aperto un secondo (di minore impatto) sul ponte delle Bissi, in Strada San Colombano Centro.

"La gara è stata affidata. Il ponte verrà demolito e ricostruito, con una spesa di 450mila euro. I lavori sono già stati consegnati alla ditta che si occuperà dell’intervento". Quando saranno finanziati gli interventi inclusi nel piano speciale per la ricostruzione, si penserà a sistemare definitivamente anche il ponte di Bagnolo, al quale, come Provincia, vorremmo dare priorità".

l.b.