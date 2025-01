Portico, nel 2024 centinaia di ’fili d’argento’

L’Associazione Auser di Portico e San Benedetto, animata da oltre cento volontari, ha organizzato per oggi pomeriggio alle 15 nel teatro comunale ‘Iris Versari’ l’assemblea annuale dei soci, per approvare il documento congressuale e per l’elezione dei delegati al congresso territoriale di Forlì. La principale attività dell’Auser locale, guidata dal responsabile Ezio Palli con l’aiuto continuativo del suo braccio destro Sauro Benedetti, è l’Aiuto alla domiciliarità delle persone, detto anche Attività di Filo d’Argento, fra cui gli accompagnamenti sociali con una propria auto, guidata da una ventina di soci autisti volontari, alle strutture socio-sanitarie di Forlì e territorio.

Nel 2024 sono stati effettuati in totale 728 servizi a 63 persone, per 1.689 ore impiegate, percorrendo 24.016 km di strada. Si aggiungono anche consegna spesa e farmaci, nonché presenze di animazione presso la casa di riposo. Per realizzare gli accompagnamenti sociali è stata acquistata un’auto nuova, che sarà inaugurata in occasione dell’assemblea congressuale.

Spiegano Ezio Palli e Sauro Benedetti: "Nel 2024 abbiamo svolto anche altre iniziative, fra cui un ciclo di 7 incontri con professionisti dedicato alle relazioni tra nonni, genitori e nipoti, fornendo anche nozioni di primo soccorso agli adulti e ai bambini della scuola primaria, nonché 10 incontri di informatica di base". E ancora: "Sono state organizzate giornate ecologiche nelle scuole primarie di Portico e Dovadola, trasporto di bambini della scuola primaria di Portico, corsi di ginnastica dolce e posturale, preparazione e imbiancatura della nuova sede Auser, un corso di primo soccorso per bambini della scuola primaria di Portico e per adulti (analogo corso si è svolto anche nei centri Auser di Modigliana e Civitella). Grazie alla partnership con Rotary Club Forlì Tre Valli, abbiamo acquistato alcuni deambulatori per agevolare la mobilità delle persone anziane con difficoltà motorie".

Fra le attività di socializzazione fra soci e con gli abitanti del territorio, i volontari dell’Auser hanno realizzato: Cena di Mezza Estate nei giardini pubblici di Portico, con diverse centinaia di partecipanti; tortelli alla lastra per la Fiera dei Poggi, in collaborazione con Pro loco di Portico, Premilcuore e San Godenzo; due pranzi e sei cene con Giro pizza sociali. Insomma, l’attività dell’Auser è molto apprezzata dalle autorità locali e territoriali e dalla popolazione, come dimostra anche l’alta adesione dei soci e la grande disponibilità continua degli autisti volontari, che mettono a disposizione il loro tempo per una trentina di viaggi al mese a Forlì.

Quinto Cappelli