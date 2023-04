Incidente aereo Forlì, precipita un deltaplano: due morti, istruttore e allievo

Forlì, 19 aprile 2023 – Un deltaplano è caduto nel pomeriggio di oggi poco dopo il decollo dall’aviosuperficie di Villafranca, frazione a nord di Forlì. Due le vittime nel tragico schianto: un istruttore di 69 anni e un allievo di circa 30 (residente a Riolo Terme, in provincia di Ravenna). Secondo i testimoni (alcuni residenti nelle campagne forlivesi) il velivolo avrebbe compiuto alcuni volteggi – forse il segnale che qualcosa non stava andando bene – prima di precipitare.

Il deltaplano è caduto poche decine di metri oltre il confine con la provincia di Ravenna, in località Filetto, vicinissima alle frazioni di Branzolino e Barisano, estreme propaggini del Forlivese in direzione nord. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma non c’era nulla da fare per i due a bordo dell’aliante. Sono giunti poi i vigili del fuoco e i carabinieri.

Per la tragedia è stata allertata la procura di Forlì, benché l’attribuzione territoriale possa eventualmente cambiare in seguito alle valutazioni investigative che verranno effettuate nei prossimi giorni.