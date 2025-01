Predappio, 100 candeline per Zahra

Giovedì scorso il sindaco di Predappio, Roberto Canali, e l’assessora Carla Ravaglia di Fiumana hanno portato i saluti dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità predappiese alla signora Zahra Kadmar, che ha compiuto 100 anni.

Racconta il primo cittadino: "La signora Kadmar vive a Fiumana dal 2008 con la signora Aziza, una dei suoi 10 figli, e con un nipote". Il sindaco Canali si è congratulato con lei per il suo giorno speciale, offrendole un bel mazzo di fiori e si è felicitato per la grande forma con cui ha raggiunto questo straordinario traguardo. La centenaria ha ringraziato "per il grande dono ricevuto, non solo per i fiori, ma soprattutto per la gradita visita e gli auguri delle autorità locali".

Racconta la figlia Aziza, che vive con la madre e un figlio: "Mia mamma, che sta ancora molto bene, è arrivata dal Marocco in Italia 22 anni fa, vivendo a Treviso e poi a Brescia, prima di arrivare a Fiumana. Ha dieci figli, di cui uno morto e due sono rimasti in Marocco. Gli altri sette siamo emigrati in tutta Europa: due in Italia (a Fiumana e a Brescia), quattro in Francia e uno in Inghilterra".

In occasione dei 100 anni, Zahra avrebbe voluto avere attorno a sé tutti i suoi figli, "ma spero presto che questa festa si faccia con i figli, nipoti e pronipoti". Sarebbe un bell’esempio di integrazione europea.

q.c.