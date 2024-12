Predappio, concerto degli alunni. Storie e magie per i più piccoli

Con un fine settimana pieno di sorprese per bambini e famiglie, entra nel vivo ‘Predappio vive il Natale’, la rassegna organizzata da Comune e Teatro delle Forchette di Predappio.

Si parte oggi alle 14.30 presso il Centro Elianto, con le ‘Storie con pupazzi e burattini’, a cura dello psicologo e cantastorie Fabio Canini (foto). L’evento è rivolto ad un massimo 15 bambini accompagnati ed è promosso dal Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese ed è gratuito. Prenotazione obbligatoria (333.1390632; 339.7097952).

Si prosegue domani con un pomeriggio dedicato a ‘La musica di Natale’, in piazza Garibaldi: alle 15 concerto degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Predappio-Premilcuore; alle 16.30, il Mago Andrei incanterà grandi e piccini con uno spettacolo capace di rendere ancora più speciale l’atmosfera natalizia. L’attesa è grande anche per l’arrivo di Babbo Natale, che sarà a disposizione per raccogliere le letterine e fare fotografie alle 15.30, in piazza Garibaldi. Per chi vuole divertirsi con i pattini, resta a disposizione la pista sul ghiaccio, sempre in piazza Garibaldi, aperta fino al 6 gennaio nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì nelle ore pomeridiane; sabato, domenica e festivi la mattina e il pomeriggio. La gestione della pista, allestita dal Comune, è affidata all’Associazione Viale-Pescaccia di Predappio. A Casa natale Mussolini è allestita la mostra ‘Il cinema italiano e il regime. Dalla canzone dell’amore a Salò’, visitabile fino al 6 gennaio 2025 nei seguenti orari: sabato, domenica e festivi ore 10-13 e 14-17. Chiusura il 25 dicembre e il 1 gennaio 2025. L’ingresso è gratuito per i residenti nel comune di Predappio.

Quinto Cappelli