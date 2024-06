Predappio, una sola new entry: in lizza c’è Veronica Bevacqua

La sorprendente affermazione della lista civica ‘Uniti per Predappio’ e la rielezione a sindaco di Roberto Canali, col 71,65% dei consensi, si deve alla squadra. Ma analizzando i risultati e le preferenze, appare chiaro anche come la maggioranza degli elettori abbia premiato la continuità, l’operato e le origini predappiesi del sindaco uscente, al quale molti cittadini riconoscono anche l’assiduità al lavoro, compreso ieri, festa del patrono Sant’Antonio, quando Canali era al suo posto, anche con gli uffici chiusi. Nei prossimi giorni riprenderà anche l’attività della macchina amministrativa, compreso il consiglio con 12 componenti più il sindaco e la giunta (4 assessori).

La civica ‘Uniti per Predappio’ porta in consiglio 8 membri che, stando alle preferenze sono: Luca Lambruschi con 241 voti, Carla Ravaglia 210, Lorenzo Lotti 183, Alan Gori 92, Luca Ulivi 91 (nuovo e 18enne), Veronica Bevacqua 84, Lucio Moretti 72 (ex capogruppo) e Gloria Bardi 67. Per la minoranza della lista civica ‘Predappio Futura’ entrerà la candidata sindaca Monica Fucchi nel ruolo di capogruppo, insieme ai primi tre eletti per numero di preferenze: Gianni Flamigni con 133 voti, capogruppo uscente di minoranza e già candidato a sindaco 5 anni fa per ‘Generazione in Comune’; Edoardo Rossi con 102, 22enne e responsabile dei giovani 5Stelle a Forlì; Nicoletta Valbonetti con 86. A breve dovrebbe essere nominata anche la giunta. In campagna elettorale Canali ha sempre sostenuto che, in caso di vittoria, avrebbe riconfermato quella uscente. Fra i quattro assessori, tre saranno scelti fra chi ha ottenuto il maggior numero di preferenze: Luca Lambruschi, vicesindaco uscente, Carla Ravaglia e Lorenzo Lotti. Chi sostituirà Francesca Farolfi, assessora esterna uscente ai servizi sociali? "Nel fine settima – risponde il sindaco Canali – ci riuniremo e cercheremo di completare la squadra".

Qualche ipotesi? Stando alle preferenze, il quarto della lista è Alan Gori con 92 voti, seguito da Luca Ulivi con 91, che però ha 18 anni ed entra per la prima volta, Veronica Bevacqua con 84 e Lucio Moretti con 72, il quale sembrerebbe più interessato ad essere confermato capogruppo di maggioranza e consigliere provinciale. Ma, dato che anche a Predappio deve essere applicata la regola della parità di genere, per cui il quarto posto spetta ad una donna, Veronica Bevacqua potrebbe essere scelta a ricoprire quel ruolo, favorita dall’esperienza di 5 anni come consigliera e avvocato di professione. In caso contrario si ricorrerebbe ad una figura professionale della società civile. Nell’amministrazione di Predappio è prevista anche la figura del pro sindaco, per il cui incarico sarà riconfermato William Flamigni, una vita nell’amministrazione comunale come consigliere, assessore e anche vicesindaco del primo cittadino Giuliano Brocchi, quando alle primarie del Pd per le elezioni comunali del 2009 fu sconfitto da Giorgio Frassineti, eletto poi sindaco per un decennio.

Quinto Cappelli