Premilcuore, sfida all’ultima preferenza

Con i suoi 684 abitanti, di cui 620 aventi diritto al voto, Premilcuore è il comune più piccolo del Forlivese. Però gli elettori del centro dell’alta valle del Rabbi possono scegliere sindaco e consiglieri fra tre liste civiche. Ursula Valmori, 53 anni, prima cittadina uscente, guida la lista civica ‘Impegno comune per Premilcuore’, riproponendo in caso di vittoria anche l’attuale giunta, con il vicesindaco Gioele Fabbri e l’assessore Gabriele Conti. Valmori punta sul completamento dei progetti iniziati e sull’internazionalizzazione della vocazione turistica del paese.

Sauro Baruffi, 66 anni, una vita in amministrazione comunale in vari ruoli, fra cui 4 anni da vicesindaco nell’amministrazione Valmori fino a luglio 2023, quando gli furono ritirate le deleghe, guida la lista civica ‘Tradizione e Progresso’. Il suo programma punta sull’essere sempre a servizio della comunità e sul cambiamento. Roberto Freddi, 69 anni, responsabile del circolo Pd locale, guida la lista civica ‘Amare Premilcuore’, facendo leva sulla lunga esperienza come direttore della Cooperativa Territorio e Ambiente. Stando ai sondaggi in paese, il sindaco che uscirà dalle urne potrebbe affermarsi per pochi voti, non escludendo una situazione già verificatasi nel giugno del 2009, quando il candidato del centrosinistra, il socialista Luigi Capacci, vinse per soli due voti, sul candidato del centrodestra, Damiano Bartolini, con una lunga militanza nel mondo del volontariato del paese.

Quinto Cappelli