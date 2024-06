Premilcuore si tinge di giallo: "Noi, i primi toccati dal Tour, ci prepariamo con striscioni e food truck, anche per i turisti"

Premilcuore sarà il primo comune dell’Emilia Romagna ad accogliere sabato prossimo i corridori del Tour de France in Romagna, la terra delle biciclette e dei motori, che già all’inizio del Trecento Dante Alighieri, esule da Firenze, definì la terra compresa "tra il Po, il monte, la marina e il Reno" (Purgatorio, XIV, 92). Occasione unica per il piccolo comune dell’alto Rabbi ad essere il primo fra le 38 località della Regione a salire alla ribalta internazionale, grazie all’impatto sportivo e mediatico con oltre 200 tv collegate da tutto il mondo: avrà una piccola parte di un indotto che, per le tre tappe italiane, è stato calcolato in oltre 120 milioni di euro.

Sindaco Sauro Baruffi, come si sta preparando Premilcuore ad accogliere i corridori del Tour, uno tra i più importanti avvenimenti sportivi al mondo, dopo la partenza da Firenze ed il superamento del passo dei Tre Faggi a 930 metri sul livello del mare?

"I volontari della Pro loco e i giovani del paese hanno già da tempo addobbato di giallo il paese. Si tratta di striscioni, bici e fiori. Cartelloni e striscioni 2x6 e 3x4 metri addobbano la torre dell’orologio, simbolo del paese, le pareti dell’antica Pieve di San Martino, che costeggia la Sp3 del Tour, e l’incrocio della strada provinciale 3 del Rabbi Rocchetta-Valbura. A proposito dell’albergo ristorante ‘La Rocchetta’, c’è una novità assoluta".

Quale?

"Dopo un anno di chiusura, la ‘Rocchetta’ riaprirà i battenti, proprio in occasione della Grande Boucle, come segno benaugurante per un nuovo turismo nazionale e internazionale di Premilcuore".

Cosa organizzerete?

"Sabato nel piazzale della Rocchetta, di fianco alla strada del Tour, funzionerà per tutto il giorno un punto di street food, con trippa, lampredotto e prodotti locali, fra cui salumi e formaggi tipici del luogo. In particolare ci saranno appassionati, curiosi e ciclisti in attesa dei corridori, che transiteranno da Premilcuore intorno alle 14".

Come attenderà il sindaco i corridori?

"Sarò anch’io nel piazzale della Rocchetta, con i consiglieri, la giunta e i cittadini, almeno in maglia gialla e fascia tricolore per salutare la carovana".

Quali saranno le prospettive turistiche di questa vetrina internazionale?

"La sistemazione completa della strada provinciale di fondovalle di collegamento della Romagna con la Toscana, con nuova asfaltatura e sistemazione barriere laterali, come non avveniva da anni, fa già notare nelle ultime settimane un aumento significativo di flussi turistici".

Un esempio?

"Sabato scorso, un gruppo di 300 ciclisti amatoriali ha organizzato un piccolo ‘tour’ da Cesenatico a Livorno con punto tappa e soste a Premilcuore e, dopo 30 km, in Toscana, al Cavallino. Dopo il Tour, vorrei che seguissero altre manifestazioni simili: il Giro d’Italia under 21 oppure quello femminile, e magari il Giro, com’è avvenuto a Bagno di Romagna qualche anno fa. Senza contare altre manifestazioni locali, provinciali, regionali e interregionali fra Romagna e Toscana".

La festa del sabato avrà un seguito anche nel pomeriggio e in serata?

"Sì, proseguirà la sera dalle 20.30 in poi in piazza Caduti, a cura della Pro loco e giovani, con la manifestazione Salmon Party, che anticipa la Salmonata Umana, una festa in maschera per individui e gruppi che si svolgerà interamente lungo il fiume Rabbi domenica 30 giugno, con musica, giochi e cibo".