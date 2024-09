Premio letterario Dante Arfelli: aperte le iscrizioni alla 3ª edizione

È aperto il bando per la terza edizione del Premio letterario Dante Arfelli promosso dalla casa editrice Readerforblind e dal Comune di Bertinoro. Dedicato alla figura dell’importante scrittore, definito l’Albert Camus italiano, nato a Bertinoro e riscoperto dalla casa editrice di Ladispoli Readerforblind, il premio si articola in due categorie: romanzi editi (dal 2014 ad oggi) e racconti inediti. L’organizzazione quest’anno ha voluto introdurre, per la sezione inediti, la categoria del racconto per dare valore ad una importante parte della produzione letteraria di Arfelli che trovò, proprio nella forma del racconto, una delle sue capacità espressive più alte e lucide. Per questa edizione, la giuria sarà presieduta da Giulia Ciarapica, scrittrice e critica letteraria tra le più apprezzate e amate in Italia. "Il Premio Arfelli è diventato un punto fermo tra le iniziative culturali dell’amministrazione – ha dichiarato l’assessora alla cultura, Sara Londrillo –. In un’epoca in cui la tecnologia e i contenuti multimediali dominano molti aspetti della nostra vita quotidiana, è fondamentale ricordare l’importanza intramontabile delle parole scritte. La scrittura e la lettura non solo alimentano l’immaginazione e creatività, soprattutto nei più giovani, ma ci permettono anche di comprendere meglio il mondo che ci circonda e di entrare in contatto con diverse prospettive. Sostenere e promuovere la letteratura significa investire nel nostro patrimonio culturale e nel futuro delle nuove generazioni". Le opere dovranno pervenire entro il 31 dicembre. Il primo romanzo riceverà un premio di 300 euro; al racconto inedito andranno 200 euro. La premiazione avverrà il 2 marzo 2025 nel Municipio del Comune di Bertinoro.