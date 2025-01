Presepi, ecco chi sono i premiati al concorso fotografico

Si è conclusa domenica con un bilancio più che positivo la 51ª rassegna ‘Portico il paese dei presepi’ e con la premiazione del concorso fotografico dedicato a ‘Rosanna Gazzotti’, la maestra che ha dato il via alla manifestazione più di mezzo secolo fa. Al concorso hanno partecipato una ventina di fotografi, che hanno inviato online le loro foto di presepi nella pagina Facebook della Pro loco.

La classifica dei primi tre premiati è stata stilata dal consiglio della Pro loco, in base ai like di gradimento. Roberto Betti di Portico, dottore forestale, si è classificato primo, con 55 punti e con due scatti di presepi realizzati uno lungo Borgo Piano da Margherita Cappelli e l’altro nella chiesa della Compagnia da Sandra Bonaccorsi.

Seconda classificata Elisa Camporesi di Terra del Sole, insegnante di scuola dell’infanzia, con 48 punti e con uno scatto di un presepe realizzato da Mirko Garavini sempre in Borgo Piano. Il terzo premio è andato all’insegnante in pensione Ornella Mercuri di Campi Bisenzio, con 45 punti e uno scatto di un presepe realizzato sulle scale della Torre dell’Orologio con decorazione di Diana Valli e Graziella Fregnani.

Ai premiati è stata consegnata dalla presidente della Pro loco Lucia Santandrea e da Lamine Fabbri, erede di Rosanna Gazzotti, una bella ceramica artistica di Lucia Gennaretti.

Racconta il primo premiato Betti: "Ricordo che ero un ragazzo, quando feci il primo presepe in strada, avendo visto l’anno prima Rosanna Gazzotti che aveva iniziato la bella manifestazione. Elogiò la mia Natività realizzata con tronchi, sassi e muschio". Aggiunge Ornella Mercuri, originaria di Portico: "Anch’io ricordo che da bambina mia madre Lina per Natale esponeva un piccolo presepe nella finestra di casa che si affacciava nella via Borgo Piano, partecipando così ai primi presepi in strada, insieme a Rosanna Gazzotti e a Margherita Cappelli". Commenta Elisa Camporesi, terza classificata: "Tutti gli anni è meraviglioso partecipare alla rassegna dei presepi di Portico, anche perché il paese è di per sé un magico presepe".

Quest’anno i visitatori sono stati circa diecimila. Conclude la presidente Lucia: "E’ stata una bellissima rassegna, ma forse anche con qualcosa da fare meglio il prossimo anno".

Quinto Cappelli