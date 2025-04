Pri, l’eredità di 130 anni di storia. Il progetto per non dimenticare

Due sono i numeri ricorrenti per la sezione forlivese del Partito Repubblicano Italiano in questo biennio 2025 e 2026: il 130 e l’80. Il 21 aprile 1895 venne fondato il Partito Repubblicano Italiano ad opera di Giuseppe Gaudenzi, da qui il 130. Il 25 aprile ricorrono gli 80 anni dalla Liberazione, ma non solo: "Sono 80 anni anche dal decreto legislativo che concesse il voto alle donne – ricorda Alessandra Ascari Raccagni, segretaria del Pri forlivese –, mentre il 10 marzo del prossimo anno saranno 80 anni delle prime elezioni amministrative postbelliche: le donne con almeno 25 anni di età poterono finalmente votare, ma, soprattutto, essere elette". A questi numeri si aggiunge poi, proprio per la sezione forlivese e sempre il prossimo anno, gli 80 anni dal riacquisto da parte dei repubblicani della storica sede di corso della Repubblica dopo la guerra (nel 1921 i repubblicani forlivesi inaugurarono la sede del Circolo Mazzini, che nel ventennio venne loro sottratta).

‘Repubblicani 130 - 80’ diventa così un progetto e un invito ai cittadini a tenere viva la memoria e il pensiero. "Siamo partiti dalla constatazione che quotidianamente giungono segnalazioni e messaggi di persone legate al Partito Repubblicano per ideali o anche solo affettivamente – spiega Ascari Raccagni – e abbiamo ritenuto di farne tesoro. Sappiamo che in ogni famiglia romagnola c’è un nonno, uno zio o un cugino repubblicano. Si tratta di un patrimonio vastissimo che va salvato e valorizzato, e che comprende oggetti, memorie, testimonianze di un impegno politico e culturale importante".

Il Partito invita i forlivesi e i romagnoli a riscoprire le origini repubblicane e l’attualità del pensiero repubblicano, raccogliendo cimeli, fotografie, memorie, scritti e testimonianze. La fine dei restauri della storica sede Mazzini sarà anche l’occasione per "portare alla luce il nostro archivio storico" come spiega Benedetta Caselli, segretaria della sezione Mazzini. "Abbiamo cimeli ancora imballati dal dopo guerra – continua Caselli – come quello delle famiglie secretate durante il fascismo". Sarà anche un modo per tornare a parlare di politica. "Di quella repubblicana – prosegue Caselli – che parte dalla responsabilità personale nel fare qualcosa per gli altri". Immagine di questo progetto sarà un quadro che raffigura Giuseppe Mazzini realizzato dall’artista Olivucci e che il presidente regionale del Pri, Marcello Rivizzigno, ha donato alla Sezione Mazzini di Forlì. A margine della presentazione del progetto è lo stesso Rivizzigno a confermare la scelta di appoggiare la giunta forlivese guidata dal sindaco Gian Luca Zattini. "Siamo un’isola felice in un mare di centrosinistra – afferma il presidente regionale – e lo saremo anche per i prossimi anni". Il materiale va inviato alla mail priforli@gmail.com oppure su whatsapp al numero 375 8558861.

Matteo Bondi