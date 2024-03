Pro loco, Lucia nuova presidente: "Ancora più impegno"

Lucia Santandrea, parrucchiera del paese, originaria di Forlì, è la nuova presidente della Pro loco di Portico. Succede a Giuseppe Neri, che ha svolto alcuni mandati e che resta nel consiglio direttivo. La neopresidente è stata eletta dai sette consiglieri, a loro volta eletti fra i più votati dall’assemblea: Eva Assirelli, Juseph Ayndiaan, Alessandro Benedetti, Eleonora De Santis, Mascia Gurioli, Giuseppe Neri e Rossano Zanniboni.

Come è diventata presidente dell’associazione?

"Da 20 anni sono socia, insieme a mio marito e mio figlio, lavorando sempre come volontaria. So che cosa vuol dire questo impegno. Ma assumerne la presidenza è un’altra cosa".

Cioè?

"Aumentano responsabilità e impegno per valorizzare il paese, facendo non solo cose già collaudate, ma anche iniziative nuove per giovani, turisti e non solo. Per fortuna non sarò sola. Nella Pro loco si lavora in squadra, con i consiglieri e i soci (un centinaio) che conosco da tempo; tutte persone che dedicano tempo e capacità a Portico".

Come mai avete ridotto il numero dei consiglieri, da 9 a 7?

"Lo statuto ne prevede fino a 11 in numero dispari. Nei prossimi giorni devo confrontarmi con la commercialista e ci piacerebbe allargare il numero, sempre col criterio dei più votati".

Il primo impegno?

"A maggio vorremmo organizzare una camminata per famiglie. A giugno seguiremo insieme gli Europei di calcio. Luglio prevede la collaborazione con il ristorante Al Vecchio Convento per Chef Sotto il Portico".

E ad agosto?

"La Sagra della Tagliatella la seconda domenica, una festa a tema anni ’50, la Cena africana con gli immigrati in paese, Ferragosto portichese e le ultime Feste agostane con Radio Bruno".

E in inverno?

"In ottobre (seconda domenica) torna la Sagra del Sottobosco, a dicembre si conclude con Portico il paese dei Presepi".

Quinto Cappelli