Prodotti tipici: il brand. Promozione, nasce DeCo

L’acronimo DeCO sta per Denominazione Comunale di Origine e nasce per la valorizzazione e la promozione delle specialità enogastronomiche locali e dei prodotti tipici tradizionali dell’artigianato forlivese. Si è insediata martedì pomeriggio la commissione temporanea che si occuperà, appunto, di DeCO, nata dall’approvazione di una delibera consiliare e con il supporto dell’assessorato alle attività produttive. La commissione, presieduta dall’assessore al marketing territoriale, Kevin Bravi, ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Cia Forlì, Cna, Coldiretti, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti e Legacoop Romagna, e quella dei consiglieri comunali Flavia Cattani e Massimiliano Pompignoli, nominati in rappresentanza dei gruppi consiliari di minoranza e maggioranza.

All’ordine del giorno era prevista la discussione della bozza di regolamento per l’istituzione della DeCO e l’approvazione della bozza di avviso per le scuole per la definizione del marchio e del relativo manuale d’uso.

"Con l’istituzione di questo marchio – spiega l’assessore Kevin Bravi – il Comune di Forlì si pone l’obiettivo di aumentare la visibilità e l’appeal del nostro territorio. Si tratta di un vero e proprio brand di riferimento, uno strumento di marketing territoriale che attribuisce un’identità riconosciuta a un prodotto strettamente riconducibile alla storia e alle tradizioni del forlivese. Con questo primo incontro, prende il via un percorso articolato e condiviso con le associazioni di categoria per l’approvazione del regolamento comunale e il successivo utilizzo del marchio, la cui ideazione, progettazione grafica e realizzazione è stata affidata alle scuole, tramite la pubblicazione di un avviso pubblico che coinvolgerà i nostri studenti e la loro preziosa creatività".

Pompignoli, consigliere regionale durante lo scorso mandato, fu firmatario del progetto di legge regionale, finalizzato a regolamentare e sostenere le produzioni tipiche locali. "L’istituzione di questa commissione è stata resa possibile grazie a un lavoro avviato in Regione e adesso l’impegno si sposta a livello comunale – commenta Pompignoli –. Vogliamo creare una rete tra associazioni di categoria, produttori, artigiani e cittadini per valorizzare le competenze e le peculiarità che rendono Forlì unica".

Anche la consigliera Cattani commenta a seguito della prima seduta della commissione: "Iniziative come la DeCO possono essere positive per produzioni e produttori locali, se porteranno un beneficio effettivo a chi aderirà e non rimarranno un elemento simbolico, reputazionale. Un progetto di questo genere richiede uno sforzo consistente di comunicazione strategica da parte dell’Ente e una visione organica anche di altre attività quali fiere, mercati, commercio al dettaglio, filiere produttive, manifestazioni storiche e culturali, che coinvolgono reti di soggetti pubblici e privati".

Matteo Bondi