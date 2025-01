Pronti 200 espositori per ’Sapeur’. In primavera spazio alle coop sociali

Forlì diventerà, da venerdì a domenica prossima, la capitale del buon mangiare, ospitando la 22ª edizione di ’Sapeur’, la fiera enogastronomica dei sapori della tradizione italiana. Presenti oltre 200 espositori dall’Italia e dall’estero, con diverse iniziative che animeranno i padiglioni della Fiera, come l’area ’Il Cibo è Salute’, dove si scopriranno le radici della produzione agroalimentare, o ’Le Vie del Verde’, dedicata a giardinaggio, arredo e orticoltura hobbistica.

In contemporanea si svolgerà la decima edizione di ’Forlì Wine Festival’, con 90 aziende vitivinicole di cui 7 francesi, una austriaca e una slovena, e il ’Forlì Beer Festival’, con prodotti artigianali e di qualità. La kermesse ospiterà oltre 300 varietà di vini tra bianchi, rossi, rosati, frizzanti e passiti, e anche una selezione dedicata ai distillati e ai liquori.

Nell’Agorà Food si potranno invece gustare dai piatti tradizionali alla stracotteria di pecora, dal messicano all’argentino, fino alla cucina thailandese. ’Sapeur’ ospiterà anche workshop gratuiti come il ’Bees wax wrap’, dove si creerà un imballaggio naturale fatto con cera d’api, e i laboratori per grandi e bambini. Ci sarà inoltre la mostra fotografica del forlivese Mirco Villa, la proiezione del video documentario ’Vitis’ di Elisa Villa e la conferenza ’A tavola con gli antichi romani’ per conoscere la storia dei cibi che si preparano anche oggi.

"Sono molte le novità in questa edizione – spiega Simone Velleca, direttore tecnico di Romagna Fiere –, in cui si potranno gustare cibi e bevande di qualità, con numerosi eventi collaterali e laboratori che coinvolgeranno i più piccoli".

"Esordiamo nel nuovo anno con una delle fiere più importanti per la città", afferma Valerio Roccalbegni, amministratore unico della Fiera di Forlì. Che poi anticipa un appuntamento inedito per la prossima primavera: "Quest’anno organizzeremo anche una fiera che coinvolgerà le cooperative sociali, nell’anno dedicato a questa forma di impresa: ci saranno realtà provenienti da tutta Italia, con prodotti realizzati da ragazzi con disabilità".

"Ventidue anni sono davvero tanti per una fiera", conclude l’assessora comunale Andrea Cintorino, che ha la delega alle fiere e mercati (nella foto sopra, al centro con la locandina). "Questa, in particolare, ci continua ad insegnare l’importanza di sapere cosa si mangia per avere una corretta alimentazione".

