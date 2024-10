Prosegue ancora. Sedicicorto: brevi film dal mondo

Ancora sguardi da tutto il mondo per il Sedicicorto film festival, in corso fino a domenica. Alla Sala San Luigi continuano ogni sera (ore 20.45) le proiezioni dei corti della sezione competitiva Movie per un totale di 25 titoli, con film e documentari internazionali provenienti da Francia, Canada, Turchia, Spagna, Macedonia. Il festival ha premiato sabato con il Premio Caveja, l’attore bolognese Orfeo Orlando, per la sua carriera con registi tra cui Pupi Avati, Giorgio Diritti, Luciano Ligabue. Il Premio Woman in Set è stato invece consegnato a Laura Luchetti.