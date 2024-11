Provincia e Comuni potranno assumere funzionari tecnici. Azienda dona 24 motoseghe

È stata attivata nei giorni scorsi la procedura di interpello per l’assunzione di 37 funzionari dell’area tecnica – area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, presso la Provincia di Forlì-Cesena, i Comuni di Forlì, Cesena e Cesenatico e tutte le unioni dei comuni. Le assunzioni sono previste per la gestione dei procedimenti legati all’emergenza alluvione e alla ricostruzione con contratto di lavoro a tempo pieno determinato fino al 31 dicembre 2025 (con eventuale proroga), con l’assegnazione di 4 posti presso la Provincia di Forlì-Cesena (sede di Forlì); 2 posti presso il Comune di Forlì; 16 per l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e i restanti nel Cesenate. "Abbiamo davanti un grande lavoro da fare che per essere messo a terra ha bisogno di personale – commenta Enzo Lattuca, presidente della Provincia –. Le risorse ci sono, purtroppo la normativa aveva dei limiti che per un anno non ci hanno permesso di procedere alle assunzioni. Dopo aver manifestato questa difficoltà più volte al commissario Figliuolo con l’ultima ordinanza la norma è stata semplificata e coordinandoci con tutti gli enti del territorio provinciale, apriamo questa nuova procedura". La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro martedì 19 novembre al link: https://servizi.unionevallesavio.it/applicazioniweb/concorsi/selezioneunica.

Nel frattempo in città susseguono le iniziative di solidarietà. Questa volta a beneficiare della generosità dell’azienda Stiga, leader nella produzione e commercializzazione di attrezzature motorizzate per il giardino, è la Protezione Civile di Forlì che ha ricevuto in dono 24 motoseghe per interventi di messa in sicurezza e difesa del territorio. La ditta ‘Archimede Bagioni’ si è fatta tramite e ha ospitato la consegna.