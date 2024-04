‘Pugni pesanti... contro la guerra’. Denis Campitelli al Piccolo

Al Teatro ‘Il Piccolo’ di via Cerchia, 98, Forlì, andrà in scena sabato 20 aprile, ore 21, lo spettacolo ‘Pugni Pesanti. Leve contro la guerra’, interpretato da Denis Campitelli con la regia di Alberto Grilli. Il testo è tratto da una riscrittura del racconto ‘Ultimo round a Tripoli’ di Flavio Dell’Amore che sarà presente in sala e dall’opera del quale è nato il percorso fra Teatro e Boxe. Lo spettacolo verrà presentato in occasione della festa della Liberazione.

Tratto da una storia vera, il testo è ambientato nella Seconda Guerra Mondiale dove il giovane Anselmo Mambelli, figlio di contadini forlivesi, si trova a dover combattere, nel 1942, in Egitto nella battaglia di El Alamein, battaglia in cui sono stati presenti 56.000 italiani. Anselmo ha coraggio e grinta, sa combattere, ma lo sa fare con la boxe sul ring.

Denis Campidelli interpreta i momenti drammatici vissuti da Anselmo facendo commuovere gli spettatori dimostrando a quale livello è condotto un individuo costretto ad affrontare l’assurdità della guerra. Davanti al nemico l’unica regola è vincere o sopravvivere, non esistono altre possibilità. Anselmo, grazie alla passione per la boxe, riuscì a sopravvivere all’orrore della guerra.

"Grazie a Flavio – le parole sono di Denis Campitelli – questa storia non è stata dimenticata ed ora può, grazie anche a questa riscrittura per la scena, tornare ad essere raccontata, e rimanere, ancora un poco, nella nostra memoria per ricordarci che la guerra è molto difficile da raccontare, poiché, è bene ribadirlo, si prende tutto, anche le parole!’. Biglietto: 10 euro. Info e prenotazioni: 0543.64300 e 347.4517822.

