"Quegli uccelli? Una piaga. Si faccia selezione"

Il problema dei cormorani non è solo nel laghetto di Loch Ness di Dovadola, ma anche in tutti i fiumi d’Italia e d’Europa, tanto che in Italia è sorta addirittura un’associazione eloquentemente nominata ‘Fermiamo i cormorani’. A raccontarlo sulla sua pagina Facebook e sul canale youtube è Roberto Ripamonti, un esperto di caccia e pesca di Carate Brianza, che, nei suoi contenuti online, ha definito i cormorani con parole decisamente forti: "la piaga peggiore degli ultimi dieci anni per le nostre acque".

Secondo un’inchiesta dell’Ispra, i cormorani si sono sviluppati soprattutto negli ultimi decenni, provenienti dai Paesi del Nord Europa, anche perché una direttiva europea ne tutela la specie, vietandone la caccia, "tranne il 3% della popolazione totale – come precisa l’esperto – che può essere cacciabile per selezione".

E i danni? Secondo i consigli di chi protegge la specie, i cormorani "dovrebbero essere combattuti con dissuasori visivi e sonori oppure con spari a salve dei cannoncini a gas". Si tratta di rimedi "inutili" per Ripamonti che dimostra di essere dello stesso avviso del titolare del laghetto di Dovadola. Ripamonti suggerisce invece una legislazione delle regioni o dello stato per una ragionevole selezione "per evitare che i fiumi restino senza pesci".

Secondo un censimento de 2015, i cormorani in Emilia-Romagna erano in tutto circa 12mila, contro i 9mila nel 2009. Ma lo studio è ormai datato e negli ultimi dieci anni sarebbero come minimo raddoppiati. Ancora, secondo gli esperti, un cormorano mangia in media mezzo chilo di pesce al giorno e "dove ne arrivano branchi di centinaia alla volta, i fiumi restano in poco tempo orfani di pesce".

q. c.