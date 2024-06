Ragazzo russo travolto da un treno. Traffico in tilt, disagi in stazione

Traffico ferroviario in tilt ieri pomeriggio con ritardi e cancellazioni sulla sulla linea Bologna - Rimini per l’investimento di un ragazzo di nazionalità russa, deceduto, da parte di un treno in transito all’altezza di Forlì, all’altezza della banchina del binario due. Stanto agli accertamenti dell’autorità giudiziaria, si tratterebbe di un gesto volontario.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa nei pressi del luogo dell’investimento attorno alle 13.30 ed è rimasta fortemente rallentata fino alle 16 circa. L’Intercity 609 Milano-Lecce è partito alle 16.15 circa da Forlì con 210 minuti di ritardo.

L’immane tragedia che è costata la vita a un giovane uomo ha generato anche parecchi disagi a chi viaggiava nel primo vero weekend di ferie estive. Centinaia di persone, tra cui decine di turisti, attorno alle 14.30 sono rimaste bloccate, in attesa di pullman sostitutivi. A complicare la situazione, il caldo torrido che nella giornata di ieri ha toccato picchi di 35 gradi nelle ora di punta, proprio quando si è verificato l’investimento. Nonostante qualche malore e attacco di panico dovuto allo choc e alle temperature eccezionali, le persone hanno atteso in modo ordinato dentro e fuori la stazione l’arrivo dei treni successivi o dei mezzi sostitutivi. Sul posto la polizia ferroviaria, i vigili del fuoco e il pm di turno per i rilievi di legge, l’identificazione e il recupero della salma del giovane.