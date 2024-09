Rassegna degli organi Callido. Stasera concerto a San Pellegrino

Torna in scena, dopo la pausa estiva, l’associazione culturale Forlì Antiqua, che si propone di far ascoltare al pubblico forlivese tutti gli strumenti di Gaetano Callido presenti in città. E così stasera, alle 21, sarà protagonista della rassegna ‘Organi Callido a Forlì’ il prezioso strumento presente nella basilica di San Pellegrino (piazza Morgagni), costruito da Gaetano Callido nel 1783 ed originariamente collocato nell’ex monastero di Santa Caterina.

"Lo strumento, oltre a essere di straordinaria qualità, come tutti gli strumenti del Callido – spiega Giulia Ricci, presidente di Forlì Antiqua –, presenta una magnifica tavola, probabilmente realizzata successivamente all’organo, che indica il modo di registrare brani d’organo di carattere diverso: la tavola di registrazioni conservata a San Pellegrino non è a stampa come in altri esemplari, bensì disegnata e decorata finemente a mano".

Nel programma un percorso musicale vario, che andrà dalla musica di fine Cinquecento alle pagine organistiche del primo Ottocento. Protagonista sarà l’organista trevigiano Giulio De Nardo (nella foto), vincitore di numerosi premi organistici internazionali e fondatore dell’ensemble Sestier Armonico Con Sestier Armonico, con cui ha inciso per l’etichetta Divox le proprie trascrizioni dei concerti per clavicembalo e orchestra di Vivaldi e Marcello: si tratta di interessanti arrangiamenti che combinano le partiture per clavicembalo di Johann Sebastian Bach a quelle orchestrali dei maestri veneziani e creano nuovi inediti concerti per clavicembalo concertato e orchestra.

La serata è in collaborazione con l’associazione Amici di San Pellegrino e l’ingresso è ad offerta libera: il ricavato sarà interamente devoluto alla manutenzione dell’organo della basilica.