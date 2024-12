Rick Wakeman porta 'The Final One-Man Piano Show' al teatro Diego Fabbri

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del rock progressive e della musica d’autore: il 3 marzo 2025 alle ore 21, il teatro Diego Fabbri ospiterà Rick Wakeman, grande tastierista degli Yes, gruppo britannico famoso negli anni Settanta, con il suo tour ‘The Final One-Man Piano Show’.

La storica band proponeva brani che facevano largo uso di strumenti elettronici e insieme ad altre formazioni, come i Genesis, hanno contribuito a definire i canoni del progressive rock. Con oltre 50 anni di carriera, 40 milioni di dischi venduti con il gruppo e altri 10 milioni con i suoi lavori da solista, Wakeman è un’icona della musica mondiale.

Entrato nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2017, il musicista britannico è famoso sia per le sue spettacolari performance rock, come nel celebre album ‘The Six Wives of Henry VIII’, sia per i suoi intimi spettacoli al pianoforte. Il tour, che lo porterà sui palchi di sei città italiane tra fine febbraio e inizio marzo, rappresenta un momento unico nella sua carriera: Wakeman ha infatti annunciato che questa sarà l’ultima serie di concerti solisti prima di dedicarsi esclusivamente alla composizione e alla collaborazione con altri artisti.

"Ho deciso di interrompere le tournée entro il giorno del mio 77° compleanno – dichiara l’artista britannico –. Tuttavia, c’è ancora tanto da fare prima di quella data, quindi è necessario pianificare in anticipo. Sebbene mi sia piaciuto molto esibirmi nei miei spettacoli da solista, è arrivato il momento di concludere questa esperienza. Nei miei ultimi concerti, voglio offrire il meglio di quanto ho fatto in passato, insieme a qualche nuova sorpresa che ho in serbo".

Come regalo esclusivo, durante gli spettacoli Wakeman presenterà ‘Yessonata’, un brano inedito di 30 minuti che fonde temi e melodie degli Yes in una composizione strumentale unica, ispirata alla forma della sonata. L’artista ha deciso di non esibirsi due volte nello stesso luogo durante questo tour: "Sto cogliendo questa opportunità – continua Wakeman – per ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato negli ultimi 53 anni".

Dopo aver conquistato il pubblico di Stati Uniti e Sud America con la sua musica, il tastierista propone anche al pubblico forlivese uno spettacolo ricco di emozioni, alternando brani storici e racconti personali che offrono uno sguardo privilegiato sulla sua carriera.

Il concerto è organizzato da Musical Box 2.0 Promotion. I biglietti per l’evento sono disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket. L’ingresso per il concerto di Rick Wakeman ha un costo a partire da 46,75 euro per la galleria e 57,50 euro per la poltronissima.