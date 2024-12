Rifiuti e tariffa puntuale: incontro per capire come funziona

Dopo il percorso intrapreso con successo da Santa Sofia, per incentivare la raccolta differenziata, anche il Comune di Premilcuore dal 1 gennaio 2025 ha deciso di mandare in soffitta la Tari e passare alla Tariffa corrispettiva puntuale (Tcp), grazie alla quale la bolletta tiene conto della quantità di indifferenziato prodotto dagli utenti.

Spiega Hera: "Le buone abitudini consolidate per la nuova raccolta dei rifiuti rimarranno tali: ai cittadini verrà richiesto di continuare a separare i propri rifiuti e di esporre il contenitore grigio per il rifiuto indifferenziato, con il codice a barre personalizzato, così da consentire una sempre più accurata misurazione della produzione di rifiuti non separabili e migliorare la qualità delle raccolte differenziate. Separando bene i rifiuti, infatti, resta poco da gettare nell’indifferenziato e questo permette una bolletta più leggera e il recupero di quantità sempre maggiori di organico, carta, plastica, vetro". Tutte le informazioni sulla nuova tassa sono contenute nelle lettere spedite a fine novembre. Spiega il sindaco Sauro Baruffi: "Per diffondere nel modo più capillare possibile le informazioni sul passaggio alla Tcp, il Comune promuove un incontro pubblico, in collaborazione con Hera, domani alle 20.30 nella sala Ricci, al Centro Visite del Parco". Alle famiglie e alle attività che non hanno ancora ritirato il kit della nuova raccolta differenziata è stato inviato via posta anche un promemoria. Per accedere alla raccolta rifiuti è infatti necessario possedere il bidoncino per l’indifferenziato (se serviti dal porta a porta) oppure la Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali (se si utilizzano i cassonetti stradali). Il mancato ritiro comporta l’applicazione di una penale. Chi non li ha ancora ritirati, può farlo presso il magazzino comunale di Santa Sofia in via Giovanni XXII 17, ogni giovedì 9.30-13.30. Info Servizio Clienti Hera 800.862.328, numero verde gratuito dal lunedì al venerdì 8-22 e sabato 8- 18.

Quinto Cappelli