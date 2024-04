Riflessioni sull’uomo con ’due:tre’

Due giovani artisti, Lorenzo Conti e Giulia Osella, espongono fino al 28 aprile alla Galleria Wundergrafik di via Leone Cobelli 34, Forlì, nella mostra dal titolo ‘due:tre’ con riflessioni sull’uomo. Osella si esprime con un linguaggio preciso e definito che invita a comprendere il rapporto fra l’uomo e il mondo ed a riflettere fra l’aspetto esteriore e le pulsioni interiori della persona. Sono opere realizzate con perfette geometrie delle linee che conducono l’osservatore ad analizzare l’interno dell’opera stessa e ad immedesimarsi nei rapporti fra linee e spazi attraverso una narrazione assolutamente coinvolgente. Le geniali fotografie di Conti presentano edifici di Milano in cui compaiono tetti sdoppiati o particolari evidenziati in modo da creare non solo precise geometrie delle costruzioni, ma soprattutto per aprire l’immagine ad interpretazioni non solo costruttive, ma intensamente emotive.

Rosanna Ricci