Riflettori puntati su Jack Tea al Mentore con il disco ’Curiel 45’

Alle 21, al Teatro Mentore di Santa Sofia si terrà il concerto di presentazione del disco ‘Curiel 45’ di Jack Tea, alias Giacomo Toschi. Santasofiese classe 1993, si avvicina per la prima volta al pianoforte a 5 anni. Nel 2010 riprende i suoi studi musicali e si dedica al sassofono, spinto dalla forte attrazione verso le grandi potenzialità timbriche ed espressive dello strumento. Laureato al conservatorio ‘Maderna’ di Cesena con lode in sassofono classico nel 2019, suona in diverse band, bande sinfoniche e nella Banda Roveroni collaborando con compagnie teatrali in qualità di esecutore e compositore di musiche, in riadattamenti di musical famosi e in spettacoli inediti. Nel 2020, parallelamente all’attività di strumentista, sfruttando l’isolamento del primo lockdown, decide di dedicarsi alla scrittura di canzoni, presentando successivamente brani da lui composti e arrangiati. Sul palco insieme a Toschi impegnato con tastiere e voce, ci saranno Pietro Greco alla chitarra elettrica, Lorenzo Valentini al basso elettrico, Daniel Bruni alla batteria e percussioni, Luca Fazi e Giacomo Casadio ai sassofoni e Lorenzo Rocculi al trombone. "Sarà uno spettacolo dalle sonorità vintage – precisa Toschi – che spaziano dal cantautorato italiano degli anni ‘70 e 80’ alla musica pop/rock, con sfumature di Funky, R’n’B e atmosfere appartenenti al mondo cameristico". Ingresso libero.

o.b.