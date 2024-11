Rigenerazione urbana: il bando: "Nessun ritardo da parte nostra"

"Interrogazioni bugiarde". Parole durissime quelle del sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi in risposta al gruppo di minoranza Insieme per crescere. I tre rappresentanti – Marianna Tonellato, Mirca Minati e Alessandro Piazza – avevano accusato il primo cittadino e l’Amministrazione di aver ‘perso il treno’ per partecipare a bandi finalizzati al reperimento di fondi, in particolare quello per la rigenerazione urbana. "Il Comune sta lavorando da mesi a quel bando e divulgare interrogazioni bugiarde non significa esercitare il diritto democratico della minoranza, ma alimentare la disinformazione ai danni dei cittadini, oltre a far perdere tempo", ha detto Billi mercoledì sera in consiglio comunale.

La fascia tricolore ha smentito con vigore di aver lasciato scadere il termine per accedere. "Il bando scadeva il 31 ottobre. La Regione il giorno 14, quindi ben prima del termine, ha approvato la proroga al 13 dicembre. A ogni modo noi eravamo pronti perché dal 17 ottobre l’ufficio comunale ha iniziato a caricare i materiali e ora, grazie alla proroga, si sta provvedendo a perfezionare la pratica, allineando ulteriormente le scelte progettuali ai criteri riconosciuti, per aumentare le probabilità di approvazione del finanziamento che verrà richiesto entro i termini normativi. Quindi, quanto scritto dalla minoranza costituisce, a tutti gli effetti, una bugia".

Respinte le accuse, Billi ha poi lanciato un affondo sul progetto di abbellimento del parco fluviale proposto dal vecchio governo cittadino. "Ho visionato quel progetto che prevedeva la spesa di 160.000 euro dei cittadini per installazioni artistiche nel parco. Se fosse stato realizzato quell’intervento, dopo due esondazioni, avremmo solamente buttato via soldi pubblici". L’attuale Amministrazione punta invece a riqualificare l’area mercatale del parcheggio Poggiolini, "ereditato in un stato pietoso, senza che nessuno abbia fatto nulla per anni". E con l’auspicio di ottenere finanziamenti, il governo cittadino ha inserito l’intervento nel piano di lavori del 2026. Altra interrogazione quella relativa alla trasmissione del consiglio comunale in streaming, prospettiva al momento rinviata. Tra i preventivi giunti in viale Marconi 81 si è deciso di privilegiare, perché ritenuto più conveniente, quello che prevede un allestimento tecnologico permanente nel salone municipale al costo di 9.000 euro rispetto a quello di 5.800 per la trasmissione di 10 consigli.

Dotazione che, una volta finanziata, permetterà ai cittadini di essere partecipi non solo ai consigli ma anche a incontri pubblici, eventi e conferenze stampa. Tecnologia al centro anche della terza interrogazione sul servizio civile. Il Comune farà ricorso al servizio civile digitale. "Abbiamo stretto accordi con l’Associazione ANCoS e Confartigianato, al fine di garantire servizi di formazione e assistenza ai cittadini over 60", ha concluso Billi.

Francesca Miccoli