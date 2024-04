RinnoviAmo presenta la squadra: "Tanti mondi professionali diversi"

La campagna elettorale entra nel vivo e ieri RinnoviAmo Forlì ha presentato i suoi 32 candidati (di cui 15 donne) alle prossime amministrative per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. In un quadro politico semplificato rispetto alle elezioni del 2019, quando i candidati sindaci erano 5 e tredici liste in campo, RinnoviAmo è una delle quattro, compresa quella firmata Pd, che sostiene Graziano Rinaldini, il candidato sindaco del centrosinistra. Una lista civica che si propone di essere portatrice, al suo interno, di diverse aree politiche, sociali e professionali, "orientata all’analisi e alla soluzione dei problemi, con un approccio pragmatico e moderato", secondo il collaudato motivo per cui la partita, alla fine, si gioca al centro.

"Abbiamo fatto un lavoro di sintesi tra mondi professionali diversi e con diversi riferimenti politici – dice Michele Fiumi, portavoce della lista –. Sono rappresentate l’area laica, cattolica, repubblicana, socialista, ci sono dissidenti di Italia Viva e Azione: si può dire che rappresentiamo tutto il centrosinistra". In lista, Massimo Marchi, ex consigliere di Italia Viva e Francesca Resta, in rappresentanza del gruppo appunto dei "dissidenti di Italia Viva", come loro stessi si sono definiti; Luigi Ascanio, ex assessore comunale e Antonella Greggi, entrambi di area mazziniana e repubblicana, che sono in aperta polemica con le scelte, fatte a suo tempo, dai dirigenti del partito; è in lista, ma in questo caso con il pieno sostegno del partito socialista Sauro Urbini, ex direttore dell’Unità di Nefrologia e Dialisi al Morgagni-Pierantoni; l’ingegnere Francesco Marino, esponente di Volt; l’avvocata Elisa Zecchini e Elena Colangelo, come espressioni del mondo cattolico e del volontariato.

E ci sono molti esponenti del mondo del lavoro delle professioni: per l’area sociosanitaria Silvia Mambelli, ex docente universitaria e direttrice delle professioni sanitarie dell’Ausl Romagna. Per l’area scuola e istruzione Renata Biondi; in rappresentanza dei Pensionati Enzo Prati, pensionato e volontario presso la Cisl; per l’area associazionismo e cultura Marino Mambelli, giornalista e direttore di Forlìpedia.it. e Matteo Gironi, giocatore di basket in carrozzella. E ha una sua rappresentanza anche la voce degli alluvionati con l’operatrice socio-sanitaria Franca Patuelli.