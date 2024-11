Risate e nevrosi con ’Una terapia di gruppo’

Un biglietto omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria dalle 18.30. In sala arriva Una terapia di gruppo, diretto da Paolo Costella. Sei pazienti affetti da disturbo ossessivo compulsivo ricevono per errore appuntamento alla stessa ora nello studio di un luminare della psicoterapia. C’è Federico (Claudio Bisio), affetto dalla sindrome di Tourette, che non controlla il suo sfacciato turpiloquio; c’è Annamaria (Margherita Buy), maniaca del controllo, che verifica sempre tutto; c’è Emilio (Claudio Santamaria), il più espansivo e socievole, che è ossessionato dal calcolo aritmetico; c’è Bianca (Valentina Lodovini), fissata con la pulizia, che sfugge a qualsiasi contatto umano; c’è Otto (Leo Gassmann), terrorizzato dall’idea di rimanere escluso da qualsiasi occasione di lavoro, c’è Lilli (Ludovica Francesconi), maniaca della simmetria, che ripete sempre tutto due volte. E insieme a loro c’è Sonia, la segretaria (Lucia Mascino), logorroica e nevrotica. Nell’attesa che il professore si presenti, decidono di improvvisare una terapia di gruppo autogestita: costretti a fare squadra, i sei dovranno riuscire non solo ad andare d’accordo ma anche ad affrontare i propri traumi di fronte agli altri.

Nuovo arrivo anche Modi - Tre giorni sulle ali della follia. Il film diretto da Johnny Depp, è incentrato sulla vita dell’artista Amedeo Modigliani (Riccardo Scamarcio), pittore e scultore italiano noto soprattutto per la sua tecnica ritrattistica, caratterizzata dal volti dallo sguardo spento e colli affusolati. Il film si concentra sulle 48 ore più turbolente della vita di Modì, mentre fugge dalla polizia a Parigi. In questo frangente l’artista vorrebbe abbandonare la capitale francese, dove ha trascorso buona parte della sua vita, ma i suoi amici e compagni bohémien, tra cui gli artisti Maurice Utrillo e Chaïm Soutine (Bruno Gouery e Ryan McParland) e la sua musa, nonché amante, Beatrice Hastings (Antonia Desplat), lo convincono a restare e a non abbandonare la sua carriera. Nel cast anche Al Pacino.

Resta Giurato Numero 2, diretto da Clint Eastwood che racconta la storia di Justin Kemp (Nicholas Hoult), un padre di famiglia, che presta servizio come giurato durante un processo per omicidio. Nel corso dell’udienza, però, Kemp si rende conto che è stato lui a uccidere la vittima, investita da un’auto in corsa. L’uomo si ritroverà così alle prese con un dilemma morale. Sconvolto dalla scoperta, ma non intenzionato a dire la verità, Kemp cercherà in ogni modo di salvare l’imputato. Ancora in sala Il gladiatore II. il film diretto da Ridley Scott, è il sequel del celebre film Il Gladiatore con Russell Crowe del 2000. Il secondo capitolo sarà ambientato circa 30 anni dopo il primo e vede come protagonista Lucius (Paul Mescal), figlio di Lucilla e nipote di Commodo, salvato proprio da Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) alla fine del primo film. Resta, infine, Flow, il film d’animazione diretto da Gints Zilbalodis, racconta di una terribile alluvione che devasta il mondo e di un gatto che dovrà trovare il modo di cavarsela in mezzo a tutta quella imprevista devastazione.